В Луганске один из пострадавших при взрыве находится в тяжелом состоянии

Раненых уже поместили в операционные

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 23 октября. /ТАСС/. Состояние одного из пострадавших при взрыве в Луганске тяжелое, сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко.

"Состояние мужчины, пострадавшего от взрыва в Луганске, тяжелое. Мужчина с травматической ампутацией нижней конечности бригадой скорой помощи доставлен в республиканскую клиническую больницу. Еще одна пострадавшая - женщина. Ее состояние оценивается как средней тяжести", - приводятся слова министра в Telegram-канале кабмина ЛНР.

По данным Пащенко, раненые уже в операционной.