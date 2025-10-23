Побег грабителей из Лувра попал на видео

Полиция Франции включила кадры в расследование, передает телеканал NBC

Редакция сайта ТАСС

© X/ Les Spectateurs

ПАРИЖ, 23 октября. /ТАСС/. Видео, на котором грабители покидают Лувр, появилось в сети. Парижская прокуратура включила его в расследование. Об этом сообщил телеканал NBC.

На кадрах видно, как неизвестные покидают место преступления, спускаясь по автогидроподъемнику. Короткий видеоролик был снят очевидцем из окна здания.

19 октября четверо преступников проникли в главный парижский музей с помощью автогидроподъемника. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых - корону императрицы Евгении (супруги Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, - выронили при побеге.

Предыдущее ограбление совершено в Лувре в 1998 году. Тогда была украдена картина французского художника Камиля Коро (1796-1875), ее так и не нашли. В 1911 году из парижского музея была украдена "Мона Лиза" кисти Леонардо да Винчи, которую похитил итальянский стекольщик, пожелавший вернуть полотно на родину.