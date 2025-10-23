DM: P. Diddy угрожали в тюрьме

По словам друга рэпера Чарлуччи Финни, у заключенного не было цели убить исполнителя, только предупредить или напугать

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 23 октября. /ТАСС/. Заключенный угрожал самодельным ножом американскому рэперу и продюсеру P. Diddy (настоящее имя - Шон Комбс) в тюрьме. Об этом британской газете Daily Mail сообщил друг исполнителя Чарлуччи Финни.

Читайте также

P. Diddy обещал за убийство Тупака Шакура $1 млн: какие тайны вскрываются 29 лет спустя

По его словам, у заключенного не было цели убить рэпера, только предупредить или напугать.

"Если бы этот парень хотел ему навредить, Шон был бы ранен. Достаточно было одной секунды", - сказал Финни.

Адвокаты Комбса не раз поднимали вопрос о переводе исполнителя в другую тюрьму из-за угрозы насилия.

3 октября суд в Нью-Йорке приговорил Комбса более чем к четырем годам тюремного заключения за транспортировку людей для занятия проституцией. Защита Комбса просила о 14 месяцах тюремного срока, прокуратура настаивала более чем на 11 годах лишения свободы.

В июле жюри присяжных признало рэпера виновным по двум эпизодам транспортировки людей для занятия проституцией, но вместе с тем посчитало, что он невиновен в более тяжких преступлениях, грозивших ему пожизненным заключением - вымогательстве и торговле людьми.