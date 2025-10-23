Устроивший мусорную свалку на "Невском пятачке" бизнесмен признал вину

Он дал явку с повинной

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Предприниматель из Петербурга, задержанный за вывоз строительных отходов с несанкционированной свалки в Пушкинском районе города на территорию мемориала "Невский пятачок" в Ленинградской области, признал свою вину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

"Коммерсант, ставший фигурантом уголовного дела о незаконной свалке на "Невском пятачке", признал свою вину и дал явку с повинной. Как сообщалось ранее, следователями ГУ МВД России возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), по факту организации незаконной свалки на территории объекта культурного наследия регионального значения "Невский пятачок", где во времена Великой Отечественной войны шли кровопролитные бои", - говорится в сообщении.

Исследование проб почвы показало, что на участке в Кировском районе размещались отходы III и IV класса опасности. Примерный объем вывезенного строительного мусора составил 36 тыс. куб. м. "Размер вреда, причиненного окружающей среде в результате несанкционированной свалки, оценивается в 12 981 500 рублей", - отметили в полиции. При этом в актах выполненных работ компания указывала, что утилизирует отходы исключительно на спецполигоне.

В пресс-службе прокуратуры Ленобласти уточнили, что площадь свалки составила 25 тыс. кв. м. По факту организации незаконной свалки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). С места свалки изъяты бульдозер, экскаватор и три грузовых самосвала.

Кроме того, в ходе расследования было установлено, что незаконная свалка появилась в результате недобросовестного исполнения госконтракта на утилизацию отходов. Это послужило основанием для возбуждения еще одного уголовного дела - по статье 159 УК РФ (мошенничество) по факту хищения бюджетных средств. В ходе дальнейших следственных действий подозреваемый полностью признал свою вину и дал явку с повинной.

О Невском пятачке

Условное обозначение "Невский пятачок" получил плацдарм на левом (восточном) берегу Невы напротив поселка Невская Дубровка, который был захвачен и удерживался советскими войсками во время битвы за Ленинград. Бои на небольшом участке фронта (в разные периоды войны размеры "пятачка" варьировались от 2 км до 4,5 км по фронту и до 800 м в глубину) продолжались в общей сложности 285 дней. Девять стрелковых дивизий, четыре отдельные бригады и более 140 других подразделений, приданных боевым частям, неоднократно пытались именно отсюда прорвать блокаду. Защитники плацдарма ежедневно отражали по 12-16 атак противника, за сутки на них обрушивалось около 50 тыс. мин, снарядов и авиабомб. Точной цифры понесенных здесь потерь историки не могут назвать до сих пор. Приводятся данные о числе погибших от 50 тыс. человек до 250 тыс., но они не считаются окончательными.