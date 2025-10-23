В Москве на станции метро "Царицыно" погиб пассажир

Он упал под прибывающий поезд

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Человек упал на пути под прибывающий поезд на станции метро "Царицыно" Замоскворецкой линии столичного метрополитена, он погиб. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Инцидент произошел на станции метро "Царицыно". Пассажир упал под прибывающий поезд, он погиб", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на южном участке зеленой линии временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути. Позже стало известно, что движение на Замоскворецкой линии московского метро вводится в график.