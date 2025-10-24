Расследование дела экс-замглавы АСВ о хищении 200 млн рублей завершено

Подозреваемый останется под стражей, сообщили в правоохранительных органах

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Следователи завершили расследование уголовного дела бывшего заместителя главы госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) Александра Попелюха о хищении 200 млн рублей при банкротстве аквапарка. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Следственные действия по делу о мошенничестве в отношении Попелюха о хищении 200 млн рублей завершены. Он остается под стражей, знакомится с материалами расследования в соответствии с законом", - сказал собеседник агентства. Попелюх был заключен под стражу Лефортовским судом Москвы 9 октября 2024 года. Ему вменяются махинации с имуществом новосибирского аквапарка, находившегося под конкурсным управлением АСВ после банкротства. По версии следствия, он причастен к хищению 200 млн рублей, полученных от эксплуатации аквапарка.

Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, недавно по этому делу был задержан генеральный директор АСВ Андрей Мельников.