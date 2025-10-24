Атакованный БПЛА дом в Красногорске оцепила полиция

Из-за взрыва обломки обшивки дома и остекление разлетелись на расстояние около 100 м

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Жилой дом, в который влетел БПЛА в Красногорске, оцеплен сотрудниками полиции.

Читайте также

Взрыв и пострадавшие. Последствия атаки БПЛА в Красногорске

Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

На месте работают оперативные службы, дом оцеплен, перекрыто автомобильное движение от Волоколамского шоссе.

В результате взрыва обломки обшивки дома, а также остекление разлетелось на расстояние около 100 м.

Кроме того, жители дома рассказали корреспонденту ТАСС, что взрыв был "очень сильный". Многие из них сейчас находятся на улице и наблюдают за работой сотрудников оперативных служб.