В Ленобласти в ДТП пострадали девять человек

В Ломоносовском районе столкнулись пассажирский автобус и "Газель"

Редакция сайта ТАСС

© ГУ МЧС России по Ленинградской области/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Пассажирский автобус и автомобиль "Газель" столкнулись в Ломоносовском районе Ленинградской области. По уточненным данным, в аварии пострадали девять человек, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

"По уточненной информации от ГУ МВД, в результате аварии пострадали девять человек. Четыре пассажира автобуса получили тяжелые травмы, еще трое - средние. Водитель автобуса и водитель грузовика получили травмы средней степени тяжести", - говорится в сообщении. Полиция продолжает проверку по факту происшествия.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщали о семерых пострадавших.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленинградской области, на место ДТП выехали 11 бригад скорой помощи, в том числе четыре - из Санкт-Петербурга. "Двое из тяжелых пациентов уже доставлены в Ломоносовскую больницу: мужчина с сочетанной травмой и пожилая женщина, которая в крайне тяжелом состоянии помещена в реанимацию", - рассказали в комитете.

По данным областной прокуратуры, авария произошла в районе поселка Большая Ижора. В надзорном ведомстве по факту происшествия также организовали проверку.

В новость внесены изменения (15:24 мск) - добавлена информация о пострадавших.