Столкновение автобуса и "Газели". Подробности ДТП в Ленинградской области

Редакция сайта ТАСС
14:12
обновлено 14:47
ГУ МЧС России по Ленинградской области/ ТАСС
© ГУ МЧС России по Ленинградской области/ ТАСС

Пассажирский автобус и автомобиль "Газель" столкнулись в Ленинградской области. По последним данным, погиб один человек.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ДТП

  • Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком ГАЗ "Валдай", который ехал во встречном направлении.
  • Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе в Ломоносовском районе Ленинградской области.
  • ДТП произошло около 13:20 мск на автодороге Санкт-Петербург - Ручьи.
  • По данным областной прокуратуры, авария произошла в районе поселка Большая Ижора.
  • На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы.
  • Как сообщили ТАСС в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленинградской области, на место ДТП выехали 11 бригад скорой помощи, в том числе 4 - из Санкт-Петербурга.

Погибшие и пострадавшие

  • Одна из пострадавших умерла в больнице.
  • Как уточнили ТАСС в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленинградской области, ею оказалась пожилая женщина, ранее доставленная в Ломоносовскую больницу в крайне тяжелом состоянии и помещенная в реанимацию.
  • По уточненным данным полиции, в аварии пострадали восемь человек (ранее сообщалось о девяти пострадавших), из них шесть - пассажиры автобуса, а также 63-летние водители обоих транспортных средств.
  • Водителя автобуса госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, второй водитель получил травмы средней степени тяжести.

Расследование

  • Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 264 и ст. 238 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
  • По факту аварии полиция и прокуратура проводят проверки.
 
