Столкновение автобуса и "Газели". Подробности ДТП в Ленинградской области

Редакция сайта ТАСС

© ГУ МЧС России по Ленинградской области/ ТАСС

Пассажирский автобус и автомобиль "Газель" столкнулись в Ленинградской области. По последним данным, погиб один человек.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ДТП

Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком ГАЗ "Валдай", который ехал во встречном направлении.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе в Ломоносовском районе Ленинградской области.

ДТП произошло около 13:20 мск на автодороге Санкт-Петербург - Ручьи.

По данным областной прокуратуры, авария произошла в районе поселка Большая Ижора.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленинградской области, на место ДТП выехали 11 бригад скорой помощи, в том числе 4 - из Санкт-Петербурга.

Погибшие и пострадавшие

Одна из пострадавших умерла в больнице.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленинградской области, ею оказалась пожилая женщина, ранее доставленная в Ломоносовскую больницу в крайне тяжелом состоянии и помещенная в реанимацию.

По уточненным данным полиции, в аварии пострадали восемь человек (ранее сообщалось о девяти пострадавших), из них шесть - пассажиры автобуса, а также 63-летние водители обоих транспортных средств.

Водителя автобуса госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, второй водитель получил травмы средней степени тяжести.

Расследование