Столкновение автобуса и "Газели". Подробности ДТП в Ленинградской области
14:12
обновлено 14:47
Пассажирский автобус и автомобиль "Газель" столкнулись в Ленинградской области. По последним данным, погиб один человек.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ДТП
- Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком ГАЗ "Валдай", который ехал во встречном направлении.
- Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе в Ломоносовском районе Ленинградской области.
- ДТП произошло около 13:20 мск на автодороге Санкт-Петербург - Ручьи.
- По данным областной прокуратуры, авария произошла в районе поселка Большая Ижора.
- На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы.
- Как сообщили ТАСС в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленинградской области, на место ДТП выехали 11 бригад скорой помощи, в том числе 4 - из Санкт-Петербурга.
Погибшие и пострадавшие
- Одна из пострадавших умерла в больнице.
- Как уточнили ТАСС в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленинградской области, ею оказалась пожилая женщина, ранее доставленная в Ломоносовскую больницу в крайне тяжелом состоянии и помещенная в реанимацию.
- По уточненным данным полиции, в аварии пострадали восемь человек (ранее сообщалось о девяти пострадавших), из них шесть - пассажиры автобуса, а также 63-летние водители обоих транспортных средств.
- Водителя автобуса госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, второй водитель получил травмы средней степени тяжести.
Расследование
- Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 264 и ст. 238 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
- По факту аварии полиция и прокуратура проводят проверки.