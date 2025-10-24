В Ленобласти один из пострадавших в аварии с автобусом умер в больнице

По уточненным данным полиции, в ДТП пострадали восемь человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. В Ленинградской области один из пострадавших при столкновении автобуса и грузовика "Валдай" на трассе в Ломоносовском районе умер в больнице, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

"Один из пострадавших впоследствии скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленинградской области, умерла пожилая женщина, ранее доставленная в Ломоносовскую больницу в крайне тяжелом состоянии и помещенная в реанимацию.

По уточненным данным полиции, в аварии пострадали восемь человек (ранее сообщалось о девяти пострадавших). Из них шестеро - пассажиры автобуса, а также 63-летние водители обоих транспортных средств. Водитель автобуса, по последним данным, госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, второй водитель получил травмы средней степени тяжести.

ДТП произошло в 13:20 мск на автодороге Санкт-Петербург - Ручьи. По факту аварии полиция и прокуратура проводят проверки.