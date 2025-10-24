В калининградском кафе нашли стафилококк после отравления школьников

В продукции предприятия также нашли бактерии кишечной палочки

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 24 октября. /ТАСС/. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Калининградской области обнаружили в продукции кафе, где отравились 14 школьников, бактерии стафилококка. Об этом специалисты надзорного органа заявили на заседании суда.

"В отобранных пробах продукции кафе "Бела донна" ООО "СБ39" обнаружены бактерии группы кишечной палочки и стафилококка", - сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону, уточнив, что пробы были взяты после случая отравления в кафе 14 школьников.

19 октября 2025 года стало известно о том, что у девяти учеников школы №3 Калининграда диагностировали острую кишечную инфекцию. Это учащиеся двух восьмых классов, все они были на мероприятии, проходившем в кафе. Позже число пострадавших школьников выросло до 14, один из учащихся был госпитализирован, остальные проходят лечение амбулаторно. У всех диагностирован норовирус.

22 октября областное управление Роспотребнадзора сообщило, что на предприятии общественного питания "Белла донна" ООО "СБ39", где питались пострадавшие, лабораторно подтверждены многочисленные нарушения санитарного законодательства.

В кафе установлено микробиологическое загрязнение продукции, воды, производственных объектов. Руководитель предприятия общественного питания 12 октября 2025 г. допустил к работе лиц без медицинского осмотра. По результатам обследования у одного из привлеченных к работе выявлен норовирус. Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил по ст. 236 УК РФ.