Против экс-главы Ростова завели дело о превышении полномочий

Причиненный ущерб составил более 47 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

Алексей Логвиненко © Валерий Матыцин/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. СК РФ завел уголовное дело против экс-главы администрации города Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко за превышение должностных полномочий с ущербом более чем 47 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По версии следствия, в 2020 году фигурант, будучи главой администрации Ростова, привлек кредит коммерческого банка, нарушив тем самым требования бюджетного законодательства. Из-за незаконных действий Логвиненко городской бюджет понес ущерб в размере более 47 млн рублей, сказала Петренко.

Следственным комитетом России в отношении Логвиненко возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ). "Он задержан, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавила представитель СК.