Дело на 47 млн. За что задержали экс-главу Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко

Алексей Логвиненко © Эрик Романенко/ ТАСС

Бывший глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко 24 октября был задержан сотрудниками правоохранительных органов, ему вменяется превышение должностных полномочий с ущербом на несколько десятков миллионов рублей.

ТАСС собрал основные факты о бывшем чиновнике.

Согласно данным из открытых источников, Логвиненко родился 10 июня 1974 года в Таганроге. Свое первое высшее образование - инженерное - он получил там же, в Таганрогском государственном радиотехническом университете. Позднее также получил юридическое образование в Ростовском юридическом институте МВД России.

До прихода в органы власти Ростова-на-Дону работал в сначала в органах внутренних дел, в том числе в руководстве управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Ростовской области, а затем в ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону", где занимал должность замгендиректора.

Муниципальная служба

В марте 2019 года перешел на работу в администрацию Ростова-на-Дону - на должность первого заместителя главы. В октябре того же года депутаты Ростовской-на-Дону городской думы избрали его на должность главы администрации.

На этом посту Логвиненко неоднократно подвергался критике в соцсетях, в том числе за работу с аварийным жилищным фондом Ростова-на-Дону, состояние дорог, а также выдачу разрешений на застройку, в том числе на территории лесных насаждений.

Звучала критика и со стороны региональных властей. Так, во время пандемии коронавируса, в апреле 2020 года, бывший губернатор Ростовской области Василий Голубев раскритиковал Логвиненко за многочисленные недоработки, допущенные в организации выдачи разрешений на передвижение по Ростову-на-Дону. В феврале 2024 года деятельность главы города снова оказалась в зоне внимания региональных властей. Тогда Голубев в ходе пресс-конференции указал Логвиненко на необходимость активнее реагировать на обращения граждан в социальных сетях и неудовлетворительное качество дорог в городе.

На ежегодной пресс-конференции 14 января 2025 года Логвиненко опроверг информацию о своей отставке, но ровно через две недели добровольно оставил пост.

Дело на 47 млн