Экс-главу Ростова-на-Дону арестовали по делу о превышении полномочий

Алексея Логвиненко заключили под стражу до 23 декабря

Алексей Логвиненко © Эрик Романенко/ ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 октября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал до 23 декабря включительно бывшего главу Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко по делу о превышении должностных полномочий с ущербом более 47 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Ранее в пятницу Логвиненко был задержан, в СК России в отношении него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Сумма ущерба составила свыше 47 млн рублей.

"Избрать меру пресечения по 23 декабря 2025 года включительно", - сказала судья. Она уточнила, что мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на основании ходатайства представителя СК РФ. Ходатайство стороны защиты о домашнем аресте отклонено.

Логвиненко сообщил, что защита обжалует его арест.