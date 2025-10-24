ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Динамика ключевой ставки Центробанка
Взрыв в Копейске
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

ФСБ показала видео с задержанной за передачу ВФУ данных из Мелитополя

На кадрах виден допрос обвиняемой
Редакция сайта ТАСС
17:00
УФСБ России по Запорожской области/ ТАСС
© УФСБ России по Запорожской области/ ТАСС

ТАСС, 24 октября. ФСБ показала кадры задержания администратора Telegram-канала Яны Суворовой, за передачу вооруженным формированиям Украины данных, по которым в том числе был нанесен удар по зданию военно-гражданской администрации Запорожской области в Мелитополе.

На кадрах виден допрос обвиняемой.

В ведомстве уточнили, что дело, возбужденное следственным отделом УФСБ, рассматривалось по ст. 276 (шпионаж), п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 (террористический акт) и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе).  

РоссияЗапорожская область