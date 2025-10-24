Экс-глава Ростова-на-Дону не признал вину по делу о превышении полномочий

Речь идет об ущербе на сумму более 47 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 октября. /ТАСС/. Бывший глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, задержанный по уголовному делу о превышении должностных полномочий с ущербом на сумму более 47 млн рублей, не признал вину в суде, передает корреспондент ТАСС из зала Ленинского районного суда.

"Логвиненко отрицал свою причастность к преступлению", - сказал представитель следствия в ходе заседания.

Ранее Логвиненко был задержан, в СК России в отношении него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ), сумма ущерба составила свыше 47 млн рублей.

Логвиненко был назначен на должность главы администрации Ростова-на-Дону в октябре 2019 года решением городской думы. В октябре 2021 года депутаты продлили его полномочия. Глава администрации часто подвергался критике в соцсетях, в том числе за работу с аварийным жилищным фондом Ростова-на-Дону, состояние дорог, а также выдачу разрешений на застройку в зоне городских рощ. На ежегодной пресс-конференции 14 января 2025 года он опроверг информацию о своей отставке.

28 января этого года городская дума Ростова-на-Дону приняла отставку Логвиненко по собственному желанию в ходе внеочередного заседания.