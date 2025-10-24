Экс-главу Ростова-на-Дону подозревают в незаконном привлечении кредитов

Алексей Логвиненко отрицает свою причастность к правонарушению

Редакция сайта ТАСС

Алексей Логвиненко © Эрик Романенко/ ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 октября. /ТАСС/. Бывший глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко является фигурантом дела, которое, по версии следствия, связано с незаконным привлечением кредитов в 2020 году, сообщил представитель Следственного комитета РФ в ходе заседания суда по избранию меры пресечения для Логвиненко.

Ранее в пятницу Логвиненко был задержан, в СК России в отношении него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ), сумма ущерба составила свыше 47 млн рублей.

"Логвиненко подозревается в незаконной [деятельности], связанной с незаконным привлечением двух коммерческих кредитов в 2020 году", - сказал представитель следствия.

Он отметил, что у следствия есть результаты оперативно-разыскной деятельности, по версии следствия, подтверждающие это. При этом, добавил он, сам Логвиненко отрицал свою причастность к указанным действиям, предложил свою версию событий, но "она опровергается материалами дела".