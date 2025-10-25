В поисках пропавшей семьи Усольцевых спасатели обследовали еще 6 кв. км тайги

Поиски результатов не принесли, работа будет продолжена

КРАСНОЯРСК, 25 октября. /ТАСС/. Поиски пропавшей семьи Усольцевых в Партизанском районе Красноярского края продолжаются, обследованы 6 кв. км горно-таежной местности. Об этом сообщает аварийно-спасательное формирование Красноярского края "Спасатель".

"Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда 24 октября обследовали 6 кв. км горно-таежной местности в ходе поисков семьи Усольцевых в районе пос. Кутурчин Партизанско района. Поиски результатов не дали и сегодня будут продолжены", - говорится в сообщении.

28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь. Вечером 12 октября активная фаза поисков была завершена. 24 октября спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда по заявке сотрудников полиции вновь выехали в Партизанский район на поиски пропавшей семьи.

О пропаже семьи Усольцевых

Правоохранительные органы выдвинули несколько возможных вариантов того, что могло случиться с Усольцевыми. Одна из версий пропажи семьи туристов в Красноярском крае - мужчине стало плохо, а женщина с ребенком не смогли выбраться. Также вполне возможно, что туристы ушли в тайгу, увидели медведей, испугались и заблудились. Возможно, мужчина сделал укрытие, и они ожидают спасателей.

Следователи осмотрели машину Усольцевых, где не нашли туристического снаряжения. Установлено, что члены семьи были в легкой одежде, а по дороге в гору их видели двое туристов. Телефон главы семьи Сергея в последний раз был в сети вечером в день пропажи. Сигнал зафиксирован на расстоянии 7 км от поселка Кутурчин.

Уярским межрайонным следственным отделом ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. На место выезжали наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения следственных действий и установления обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры.