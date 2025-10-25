В Сочи после взрыва газа в многоквартирном доме завели дело

Следователи проводят осмотр места происшествия

Редакция сайта ТАСС

© СК России/ ТАСС

СОЧИ, 25 октября. /ТАСС/. Следственный комитет России завел уголовное дело после взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Сочи, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, в результате взрыва газовоздушной смеси в одной из квартир шестиэтажного дома произошло обрушение части строительных конструкций. В результате произошедшего погиб 75-летний мужчина, точное число пострадавших устанавливается.

"По данному факту следственным отделом по Центральному району города Сочи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

Следствие проводит осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем. Из здания были эвакуированы 70 жильцов. Мэр города Андрей Прошунин сообщил о введении режима локальной ЧС в границах многоквартирного дома.