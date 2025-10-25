Участники драки в московском ЖК заранее договорились "выяснить отношения"

Конфликт между рабочими произошел вечером 24 октября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Участники драки в ЖК "Прокшино" в районе Коммунарки в Москве заранее договорились "выяснить отношения", конфликт между рабочими возник 24 октября. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"По предварительным данным, конфликт между рабочими произошел вечером в пятницу, они сильно ругались. В субботу они договорились уже о встрече, чтобы, так сказать, выяснить отношения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники полиции продолжают работать на месте, опрашивают очевидцев, просматривают камеры видеонаблюдения.

25 октября в ГУ МВД России по Москве сообщили, что на месте происшествия работают комплексные силы сотрудников московской полиции. Устанавливаются причины происшествия, участники и зачинщики. Проводится проверка. Информация о пострадавших не сообщалась.