Участники драки в московском ЖК разбили несколько автомобилей

Сумма причиненного ущерба устанавливается

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Несколько автомобилей, припаркованных в ЖК "Прокшино" в Москве, разбиты в драке с участием порядка 20 рабочих. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"В настоящее время работа на месте продолжается. Уже удалось выявить, что в ходе драки повреждены несколько припаркованных автомобилей. Сумма причиненного ущерба устанавливается", - сказал собеседник агентства.

По его словам, проверяется часть граждан на причастность к происшествию, они были выявлены в местном кафе.

Драка произошла в днем в субботу. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что в ней принимали участие порядка 20 человек. По данным ГУ МВД России по Москве, на месте происшествия работают комплексные силы сотрудников московской полиции. Устанавливаются причины происшествия, участники и зачинщики. Проводится проверка. Информация о пострадавших не сообщалась.