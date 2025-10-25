В Москве в отдел полиции после драки в ЖК "Прокшино" доставили около 40 человек

Заведено уголовное дело

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Около 40 человек доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства после массовой драки рабочих в ЖК "Прокшино" в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

"Сегодня большой резонанс вызвали опубликованные в соцсетях и мессенджерах видеоролики, на которых запечатлено групповое нарушение общественного порядка в ЖК "Прокшино". На место незамедлительно были направлены наряды полиции. Благодаря комплексу проведенных мероприятий в отдел внутренних дел доставлены около 40 человек. Они проверяются на причастность к преступлению", - говорится в сообщении.

По факту случившего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Драка произошла днем 25 октября. В правоохранительных органах ТАСС ранее сообщали, что в ней принимали участие порядка 20 человек. В результате происшествия были разбиты несколько припаркованных в ЖК автомобилей.