В Самаре трое пострадавших в ДТП взрослых находятся в тяжелом состоянии

Всего в аварии пострадали семь человек

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 25 октября. /ТАСС/. Трое взрослых, пострадавших в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Самаре, госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства спорта Самарской области.

"Трое пострадавших из легкового автомобиля госпитализированы в медучреждение в тяжелом состоянии. Минздрав держит ситуацию на контроле", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло в 20:10 (19:10 мск) на пересечении улицы Свободы и проспекта Кирова в Промышленном районе Самары. Автобус перевозил детскую команду по спортивной гимнастике.

Всего пострадали четверо детей и трое взрослых. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, четыре девочки 14-15 лет, ехавшие на автобусе, находятся в состоянии средней тяжести. В министерстве спорта региона уточнили, что остальные дети из автобуса не пострадали и находятся в сопровождении тренера и родителей.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности).