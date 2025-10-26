В Амурской области после ДТП с автобусом завели уголовное дело

Всего в транспорте находились 26 человек

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 октября. /ТАСС/. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, возбуждено в Амурской области после ДТП со столкновением автобуса и грузового автомобиля. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

По данным Госавтоинспекции, утром на 20-м км автодороги "Подъезд к городу Благовещенск" столкнулись автобус Yutong и грузовой автомобиль-рефрижератор.

"Следственным отделом по городу Белогорску следственного управления СК РФ по Амурской области по факту дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса и грузового автомобиля возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.

В СК отметили, что в настоящее время идут необходимые следственные мероприятия по установлению точного количества пострадавших.

По данным следственного управления, предварительной причиной ДТП стал выезд на полосу встречного движения водителем автобуса. "Водители транспортных средств и двое пассажиров автобуса госпитализированы в медицинское учреждение", - уточнили в СУ СК.

Как сообщили в прокуратуре Амурской области, всего в автобусе находились 26 человек, в том числе один ребенок. Надзорным ведомством организована проверка по факту ДТП.