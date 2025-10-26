Число погибших при ракетном ударе ВСУ по Ясиноватой возросло до трех

Мужчина умер на операционном столе, медикам его спасти не удалось

ДОНЕЦК, 26 октября. /ТАСС/. При обстреле украинской армией Ясиноватой ДНР погибли три человека. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

"Число погибших при ударе по Ясиноватой увеличилось до трех. Мужчина скончался на операционном столе, медикам его спасти не удалось", - сказал собеседник агентства.

Глава ДНР Денис Пушилин подтвердил гибель мужчины, отметив, что при обстреле погибли также его жена и дочь.

Управление администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины сообщило об ударе из реактивной системы залпового огня (РСЗО) в 03:05 мск. Изначально сообщилось о двух погибших - женщине и девочке-подростке. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, повреждены 12 жилых домов и гражданские автомобили. Противник применил РСЗО HIMARS калибром 227 мм.