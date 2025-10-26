Le Figaro: двух подозреваемых по делу об ограблении Лувра задержали

Один из них пытался сесть на самолет до Алжира, передает газета

ПАРИЖ, 26 октября. /ТАСС/. Полиция задержала 25 октября вечером двух подозреваемых по делу об ограблении Лувра. Об этом сообщила газета Le Figaro.

Один из подозреваемых был задержан в парижском аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль примерно в 22:00 по местному времени (23:00 мск) при попытке сесть на самолет до Алжира. Второй подозреваемый был обнаружен в департаменте Сен-Сен-Дени. Утверждается, что он планировал бежать в Мали. В то же время восемь драгоценных объектов, похищенных из музея, как и двое других подозреваемых по данному делу, пока не найдены, уточняет издание.

По информации телеканала BFMTV, обоим подозреваемым около 30 лет. Ранее они попадали в поле зрения правоохранительных органов, однако не уточняется в связи с какими преступлениями. Сейчас им были предъявлены обвинения в "ограблении в составе преступной группы" и "участии в преступном сообществе с целью совершения преступления". Их содержание под стражей продлено до 96 часов вместо стандартных 48 часов.

19 октября прокурор Парижа Лор Беко сообщила, что четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника, который они привезли к его стенам. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых - корону императрицы Евгении (жены Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, - выронили при побеге. По словам прокурора, следствие склоняется к версии, что ограбление совершили профессионалы. Беко отметила, что стоимость похищенных украшений оценивается в €88 млн.