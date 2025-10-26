На Камчатке за сутки произошло 12 афтершоков

В населенных пунктах подземные толчки ощущались один раз

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 октября. /ТАСС/. Специалисты в Камчатском крае зарегистрировали за минувшие сутки 12 афтершоков магнитудой до 4,8, один из них ощущался местными жителями. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"За сутки произошло 12 афтершоков магнитудой от 3,5 до 4,8. В населенных пунктах подземные толчки ощущались один раз", - говорится в сообщении.

Кроме того, продолжается активность вулканов Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский, Крашенинникова, Камбальный. Жителей и гостей края призвали не приближаться к ним.