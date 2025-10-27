На Ямайке и на востоке Кубы эвакуируют людей из-за урагана "Мелисса"

В течение последних 12 часов максимальная скорость ветра из-за урагана увеличилась до 230 км/ч, сообщил кубинский Институт метеорологии

Редакция сайта ТАСС

ГАВАНА, 27 октября. /ТАСС/. Правительство Ямайки распорядилось об эвакуации населения из-за приближения к берегам острова урагана "Мелисса", об эвакуации тысяч человек и на востоке Кубы сообщил президент карибской республики Мигель Диас-Канель.

Как отмечается в тексте указа правительства Ямайки, размещенном на его сайте, эвакуация проводится в нескольких районах острова, включая его столичную часть и город Кингстон.

Президент Кубы в Х сообщил, что на востоке острова "проводится эвакуация тысяч человек". "На заседании Совета национальной обороны мы настаивали на том, что приоритетом является защита населения", - отметил он. Глава карибской республики подчеркнул, что одной из главных задач властей является информирование населения.

Согласно данным Института метеорологии Кубы (Insmet), распространенным на сайте ведомства, ураган "Мелисса" в течение последних 12 часов постепенно усиливался в районе южнее Ямайки. "Максимальная скорость ветра увеличилась до 230 км/ч, порывы стали сильнее, а давление в его эпицентре упало до 941 гектопаскаля, что соответствует урагану 4-й категории по шкале Саффира - Симпсона", - отмечается в сообщении института. В нем указывается также, что в ближайшие сутки "Мелисса" продолжит движение в том же направлении. После этого, согласно прогнозу института, ураган "постепенно сменит направление на север и северо-восток, пройдет очень близко к Ямайке или над самим островом и уже во вторник может достичь восточного побережья Кубы". В конце минувшей недели Диас-Канель отметил очень высокую вероятность того, что "Мелисса" затронет этот район острова. В выходные осадки и сильный ветер усилились на всей территории Кубы, в том числе в столичном регионе, включая Гавану. Институт метеорологии Кубы "внимательно следит за развитием и направлением движения этого мощного урагана", говорится в сообщении ведомства.

Национальный центр США по наблюдению за ураганами 26 октября сообщил, что сформировавшийся в Атлантическом океане ураган "Мелисса" усилился до четвертой категории по шкале Саффира - Симпсона. Объявлена угроза наводнений и оползней в некоторых районах Ямайки и Гаити.