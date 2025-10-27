В поисках семьи Усольцевых в Красноярском крае обследовали 9 кв. км тайги

Пропавших туристов не нашли

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 27 октября. /ТАСС/. Спасатели совместно с сотрудниками МВД и СК РФ обследовали 9 кв. км горно-таежной местности в поисках семьи Усольцевых, пропавших 28 сентября во время похода в Партизанском районе Красноярского края. Об этом сообщает профессиональное аварийно-спасательное формирование Красноярского края "Спасатель".

Читайте также

Не найдены. Как искали семью Усольцевых под Красноярском

"Краевые спасатели совместно с сотрудниками МВД и Следственного комитета продолжили поиски пропавшей семьи Усольцевых в Партизанском районе. В результате совместных действий за сутки обследовано 9 квадратных км горно-таежной местности. Пропавшие не найдены", - говорится в сообщении.

О пропаже семьи Усольцевых

Правоохранительные органы выдвинули несколько возможных вариантов того, что могло случиться с Усольцевыми. Одна из версий пропажи семьи туристов в Красноярском крае - мужчине стало плохо, а женщина с ребенком не смогли выбраться. Также вполне возможно, что туристы ушли в тайгу, увидели медведей, испугались и заблудились. Возможно, мужчина сделал укрытие, и они ожидают спасателей.

Следователи осмотрели машину Усольцевых, где не нашли туристического снаряжения. Установлено, что члены семьи были в легкой одежде, а по дороге в гору их видели двое туристов. Телефон главы семьи Сергея Усольцева в последний раз был в сети вечером в день пропажи. Сигнал зафиксирован на расстоянии 7 км от поселка Кутурчин.

Уярским межрайонным следственным отделом ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. На место выезжали наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения следственных действий и установления обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры.