В Улан-Удэ после массового отравления лечение продолжают 20 человек

Как отметили в Минздраве Бурятии, состояние всех удовлетворительное

УЛАН-УДЭ, 27 октября. /ТАСС/. Большинство ранее госпитализированных в результате массового отравления продукцией компании "Восток" в Улан-Удэ выписаны из больницы, лечение продолжают 20 человек. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве Бурятии.

"Лечение продолжают 20 человек. Состояние всех удовлетворительное", - сообщили в министерстве.

Всего было зарегистрировано 165 случаев отравления, из них 92 у детей. Врачи госпитализировали в республиканскую инфекционную больницу 82 пациента.

Первые пострадавшие с симптомами острой кишечной инфекции начали обращаться в медучреждения вечером 18 октября - у некоторых был подтвержден сальмонеллез, один человек попал в реанимацию.

22 октября Железнодорожный суд Улан-Удэ приостановил работу компании "Восток" на 90 суток. По факту массового отравления продукцией, приобретенной в магазинах "Николаевский", возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Обвинение предъявлено заведующей производством цеха готовой пищевой продукции компании "Восток", женщина помещена под домашний арест.