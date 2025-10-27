На Камчатке завели дело после смертельного ДТП с автокраном

Погибли врач-педиатр и водитель детской поликлиники

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 октября. /ТАСС/. Правоохранители в Камчатском крае возбудили уголовное дело по факту ДТП с автокраном, в результате которого погибли врач-педиатр и водитель детской поликлиники. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии органа расследования, 60-летний водитель спецтехники не предоставил преимущество легковой машине "Хонда", двигавшейся по главной дороге, и задел ее секцией стрелы. Поврежденный автомобиль отбросило в световую опору.

"От полученных травм 52-летняя водитель и 66-летняя пассажирка "Хонды" погибли на месте, 22-летняя девушка, также находившаяся в автомобиле, получила травмы и госпитализирована в медицинское учреждение. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. В отношении водителя спецтехники возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.

Ранее министр здравоохранения региона Олег Мельников проинформировал, что в результате ДТП с автокраном погибли врач-педиатр и водитель детской поликлиники, третья пострадавшая была доставлена в реанимацию. По данным регионального Минздрава, получившую травмы медсестру прооперировали, она находится на ИВЛ. Также в министерстве сообщили, что губернатор Владимир Солодов поручил при первой возможности организовать транспортировку пострадавшей в один из федеральных медицинских центров, проверить транспортную компанию, которая перевозила сотрудников, и оценить безопасность организации поездок медработников.