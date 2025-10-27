Число погибших в Копейске увеличилось до 13

Продолжается поиск 10 тел жертв

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 27 октября. /ТАСС/. Число погибших при взрыве на одном из предприятий города Копейска Челябинской области выросло с 12 до 13. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, специалисты на месте ЧП продолжают поиски 10 тел жертв.

Читайте также

Пожар на предприятии и 13 погибших. Последствия взрыва в Копейске

"По итогам сверки сформирован список жертв трагедии. В нем 23 сотрудника предприятия. 13 человек признаны погибшими, их тела найдены. На месте взрыва разбирают завалы, по информации МЧС, идет поиск останков других погибших. Далее предстоят длительная работа по идентификации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в стационарах областной клинической больницы, а также в стационарах города Копейска продолжают восстановление четверо пострадавших. Еще двое направлены из ожогового центра ГКБ №6 Челябинска в федеральный ожоговый центр (Нижний Новгород) для оказания высококвалифицированной медицинской помощи. Остальные пострадавшие проходят лечение амбулаторно.