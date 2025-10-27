МВД показало на видео нелегальную майнинг-ферму в Ленинградской области

Двух фигурантов арестовали

ТАСС, 27 октября. Официальный представитель МВД России Ирина Волк показала на видео в своем Telegram-канале нелегальную майнинг-ферму в Ленинградской области.

На кадрах видно, что злоумышленники установили оборудование для получения криптовалюты на территории тяговой подстанции. По предварительной информации, сумма причиненного ущерба превышает 1 млрд рублей.

Заведены уголовные дела (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Два фигуранта арестованы, остальные находятся под подпиской о невыезде.