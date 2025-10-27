Подозреваемый в убийстве учительницы в Оренбургской области признал вину

Убитая была преподавателем физической культуры в гимназии №1 Бугуруслана

Редакция сайта ТАСС

© СУ СК России по Оренбургской области/ ТАСС

ОРЕНБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Задержанный по подозрению в убийстве учительницы житель города Бугуруслана Оренбургской области полностью признал вину. Об этом сообщается на сайте Бугурусланского районного суда, куда поступили материалы по мере пресечения задержанному.

"По подозрению в совершении данного преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержан ранее судимый житель города Бугуруслана. Мужчина в присутствии своего защитника допрошен по данному факту в качестве подозреваемого. При допросе свою вину в совершении преступления признал полностью и дал признательные показания. Следователь ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении.

Согласно поступившим в суд материалам, убитая была учителем физической культуры в гимназии №1 Бугуруслана. Ее тело с телесными повреждениями, свидетельствующими о насильственном характере смерти, обнаружили в автомобиле, который врезался в столб. Инсценировав ДТП, мужчина пытался скрыть следы преступления.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на данные следствия, по факту обнаружения тела 56-летней жительницы Бугуруслана с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело об убийстве. По версии правоохранителей, между подозреваемым и жертвой ранее произошел конфликт, мужчина выследил потерпевшую и задушил, когда она находилась у своего припаркованного автомобиля. Затем подозреваемый выехал на ее машине за город, где не справился с управлением и врезался в столб. Переместив тело женщины на переднее сиденье, подозреваемый в убийстве скрылся, но позже был задержан сотрудниками полиции.