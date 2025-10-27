Суд в Италии постановил выдать ФРГ украинца по делу о "Северных потоках"

Адвокат Никола Канестрини сообщил о намерении обратиться в Кассационный суд, чтобы оспорить это решение

Редакция сайта ТАСС

Сергей Кузнецов (в центре) © Massimiliano Donati/ Getty Images

РИМ, 27 октября. /ТАСС/. Апелляционный суд Болоньи постановил выдать Германии обвиняемого в подрыве "Северных потоков" украинца Сергея Кузнецова во исполнение европейского ордера на арест. Об этом сообщил журналистам его адвокат Никола Канестрини.

Читайте также

Что известно о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2"

"Защита бывшего украинского офицера Сергея Кузнецова сообщает, что сегодня Апелляционный суд Болоньи принял решение о его передаче Германии во исполнение европейского ордера на арест, выданного Федеральным кассационным судом Германии", - сказал он.

Адвокат сообщил о намерении обратиться в Кассационный суд, чтобы оспорить это решение. "Защита повторяет, что не успокоится, пока судья окончательно не рассмотрит аспекты международного права и основных прав, затрагиваемые в деле", - сказал юрист.

Ранее Кассационный суд уже отклонял первоначальное решение о выдаче Кузнецова и постановил провести новое слушание.

Кузнецов был арестован на Адриатическом побережье в Италии в ночь на 21 августа по европейскому ордеру, выданному германскими судебными властями. Итальянский суд оставил его под стражей на все время рассмотрения запроса об экстрадиции из-за угрозы побега. По данным германских СМИ, Кузнецов считается главой диверсионной группы из семи человек, осуществившей подрыв подводной части трубопроводов. Параллельно Германия добивалась выдачи другого подозреваемого, тоже гражданина Украины, задержанного в Польше. Окружный суд Варшавы принял решение отказать в его выдаче Германии. Канестрини собирался использовать этот прецедент.

За вменяемое в вину преступление, которое квалифицируется как "антиконституционная диверсия", в ФРГ предусмотрены 15 лет тюрьмы. 26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.