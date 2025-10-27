На имущество бывшего вице-премьера КЧР Гербековой наложили арест

Общая стоимость имущества составила около 98 млн рублей

ЧЕРКЕССК, 27 октября. /ТАСС/. Суд в Карачаево-Черкесии наложил арест на имущество обвиняемой в создании организованного преступного сообщества (ОПС) бывшего вице-премьера республики Ирины Гербековой стоимостью около 98 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре региона.

"В рамках реализации обеспечительных мер суд наложил арест на имущество обвиняемой в создании преступного сообщества бывшего вице-премьера Карачаево-Черкесской Республики стоимостью около 98 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Гербекова обвиняется по ч. 3 ст. 210 (создание преступного сообщества и участие в нем), ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 4 ст. 160 (растрата), ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой) УК РФ. Ранее сообщалось, что подсудимая вину в инкриминируемых преступлениях признала только по статье о растрате.

По версии следствия, участники ОПС в 2015-2022 годах похитили более 30 млн рублей бюджетных средств при ремонте медучреждения республики, закупке различных товаров для нужд больницы, оказании услуг, выдаче заработной платы работникам, приобретении топлива для служебного транспорта. Неправомерно были также растрачены средства, полученные от доходной платной деятельности больницы. На основании поддельных платежных документов, представленных в управление федерального казначейства по КЧР, осуществлялись переводы средств за якобы выполненные работы и оказанные услуги на счета третьих лиц в различных кредитных организациях.

Создала и возглавила ОПС экс-зампредседателя правительства КЧР, ранее занимавшая должность главврача больницы в Черкесске. В состав преступного сообщества вошли замглавврача по хозяйственным вопросам, главный бухгалтер и работники бухгалтерии, заведующий аптекой, начальник отдела учета и контроля за оказанием платных услуг, два индивидуальных предпринимателя и иные лица. Дело рассматривает Черкесский городской суд.