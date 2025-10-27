Обвиняемого в убийстве учительницы в Оренбуржье арестовали

Мера пресечения избрана на два месяца

Редакция сайта ТАСС

ОРЕНБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Бугурусланский районный суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве учительницы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Оренбургской области.

"Суд, согласившись с позицией прокурора, удовлетворил заявленное следователем ходатайство и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражей. Межрайонная прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела", - сказано в сообщении.

По данным надзорного ведомства, задержанного ранее 42-летнего мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством). Как уточнили в суде, мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на два месяца - до 26 декабря 2025 года.

Тело 56-летней жительницы Бугуруслана, работавшей учительницей физкультуры, с признаками насильственной смерти обнаружили в автомобиле, который врезался в столб. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства, по подозрению задержали 42-летнего ранее судимого местного жителя. Он полностью признал вину.

По данным следствия, между мужчиной и жертвой ранее произошел конфликт, он выследил потерпевшую и задушил, когда она находилась у своего припаркованного автомобиля. Затем обвиняемый выехал на ее машине за город, где не справился с управлением и врезался в столб. Переместив тело женщины на переднее сиденье, мужчина скрылся, но позже был задержан сотрудниками полиции.