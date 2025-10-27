Задержанный за нападение на Мостового думал, что участвует в розыгрыше

Он заявил, что не знает мужчин, предложивших участвовать в похищении

© Официальный Telegram-канал представителя МВД России Ирины Волк/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Один из задержанных фигурантов уголовных дел о нападении на футболиста "Зенита" Андрея Мостового и о похищении бизнесмена Сергея Селегеня заявил, что ему во время преступления говорили, что это розыгрыш друга на день рождения.

На видео, опубликованном в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк, на вопрос о том, понимает ли за что задержан, ответил: "Да, за похищение человека". "Мне сказали, что разыграть друга на день рождения надо. На Крестовском острове", - пояснил задержанный в ответ на вопрос о том, при каких обстоятельствах происходило похищение. По его словам, мужчин, которые ему предложили участвовать в похищении, он не знает. "Мне написали, сказали, вот розыгрыш", - добавил он.

Ранее в понедельник стало известно о задержании четырех подозреваемых - студентов Морской технической академии им. адмирала Д. Н. Сенявина. В отношении молодых людей возбуждены дела по п. "а", "в", "г" и "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ст. 162 УК РФ (разбой), а также по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение человека). Следствие уже направило в суд ходатайства о заключении их под стражу. Волк отметила, что пятым задержанным за похищение граждан с целью вымогательства в Санкт-Петербурге оказался 27-летний житель Зарайска Московской области. Подозреваемый задержан в понедельник по месту жительства и передан в следственные органы.

По данным собеседников ТАСС в правоохранительных органах, 23 октября злоумышленники попытались похитить футболиста "Зенита" Андрея Мостового, а 25 октября похитили предпринимателя Сергея Селегеня, который является зятем бывшего председателя заксобрания Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

Футболист смог отбиться и убежать от нападавших. Второго потерпевшего трое фигурантов насильно усадили в иномарку, на которой подъехали к продовольственному супермаркету на Вязовой улице. На мужчину надели наручники, забрали у него мобильный телефон и, угрожая пистолетом, потребовали 10 млн рублей. Опасаясь за свою жизнь, бизнесмен перевел им 210 тыс. рублей, пообещав, что остальные деньги привезет жена. Однако в этот момент автомобиль остановили полицейские, которые уже знали о случившемся от очевидца похищения и оперативно выследили машину. В результате дальнейших мероприятий правоохранители установили местонахождение еще одного сообщника подозреваемых и вместе с сотрудниками Росгвардии задержали его в Кудрове Всеволожского района Ленобласти.