Статья

Разыскиваются "Золотые бутсы". Футболисты, которые стали жертвами похищения

18-летний сенегальский вратарь получил предложение приехать на просмотр в профессиональном клубе, но стал жертвой мошенников. По приезде в Гану его похитили и потребовали выкуп от родственников. Закончилось все трагически — 19 октября было обнаружено тело молодого игрока. Рассказываем, кто из знаменитых футболистов становился жертвами похищений и чем такие истории заканчивались

Редакция сайта ТАСС

Рубен Омар Романо, 2005 год © REUTERS/ Henry Romero

Альфредо Ди Стефано

Чаще жертвами похищений становятся родственники спортсменов. Расчет таков: у звезды явно должны водиться деньги, которые можно потребовать в качестве выкупа, а вот имеются ли они у родни игрока — большой вопрос. Однако еще в 1960-х подобное случилось с легендарным нападающим мадридского "Реала". Ди Стефано в те годы считался лучшим игроком мира. В августе 1963 года в столице Венесуэлы Каракасе должен был состояться предсезонный товарищеский турнир. Матч, после которого футболиста выкрали, прошел очень странно: в перерыве послышалась стрельба, на трибунах началась давка. Все это время Ди Стефано из-за возможной травмы просидел на скамейке.

Ночью его похитили: группировка "Фронт национального освобождения" (FALN) держала футболиста в плену около 70 часов, при этом футболиста кормили, поили и даже угощали сигаретами. Как ни удивительно, но целью похищения была не банальная нажива, а привлечение внимания к венесуэльскому повстанческому движению. Шеф полиции Каракаса называл происшествие частью международного коммунистического заговора. На розыски Ди Стефано мобилизовали тысячи полицейских по всей стране. О похищении звездного нападающего написали все газеты.

Альфредо Ди Стефано (в центре) после возвращения домой, 1963 год © Keystone-France/ Gamma-Keystone via Getty Images

Относились к Альфредо хорошо — ему гарантировали, что с ним все будет в порядке. Похитители играли с ним в шахматы, разрешали писать телеграммы для близких, под конец глава организации даже сфотографировался с футболистом. Его освободили, после того как похитители (и их протестные идеи) получили международную огласку.

Ди Стефано все оставшееся время в Венесуэле нервничал, но даже вышел на поле в матче против "Сан-Паулу". Когда команда шла к трапу самолета, ее сопровождали местные полицейские. Внезапно футболист понял, что один из них был его похитителем. "Спасибо, Альфредо. Вы вели себя как настоящий феномен!" — прошептал тот и подмигнул. Ди Стефано промолчал.

Рубен Омар Романо

В июле 2005 года аргентинский тренер мексиканского "Крус Асуля" Рубен Омар Романо покидал тренировочную базу клуба на южной окраине Мехико. Средь бела дня пять вооруженных преступников на двух украденных автомобилях перекрыли узкую улицу, по которой Романо ехал в своей машине. Нападавшие открыли огонь, а потом силой вытащили тренера и увезли.

Романо провел 65 дней в заточении в ужасающих условиях — с завязанными глазами и в полной темноте. Впрочем, похитители давали ему сигареты и разрешали слушать радио, где он следил за результатами своей команды. Преступники требовали выкуп в размере $500 тыс., причем организатор в это время сидел в тюрьме и руководил похищением оттуда. В сентябре агенты Федерального агентства расследований провели рейд в доме на восточной окраине Мехико и успешно освободили Романо, арестовав семь человек. Примечательно, что выкуп так и не был выплачен — местонахождение тренера было установлено благодаря работе спецслужб.

Рубен Омар Романо, 2005 год © REUTERS/ Daniel Aguilar

​После освобождения Романо быстро вернулся к работе, но был уволен из "Крус Асуля" в конце 2005 года после череды матчей с посредственными результатами.

Кини

В марте 1981 года нападающий "Барселоны" Энрике де Кастро Гонсалес по прозвищу Кини по пути в аэропорт заехал на заправку, после успешного для себя и команды домашнего матча с "Эркулесом" — футболист сделал дубль, а "Барса" победила со счетом 6:0. Вдруг у его машины появились двое вооруженных мужчин, приставили пистолет к голове, надели на него капюшон и затолкали в фургон. Брошенный автомобиль Кини на следующий день обнаружили на окраине Сарагосы. ​

Спортсмен провел ни много ни мало 25 дней в подземной камере под полом гаража, полностью лишенный света и связи с внешним миром. Похитители — трое безработных, не замеченные раньше в преступных делах. Они требовали сначала 70 млн песет, затем подняли сумму до 100 млн (около €600 тыс.), но постоянно меняли условия и никак не могли организовать передачу денег, пока наконец не согласились на банковский перевод в швейцарский банк.

За время отсутствия Кини "Барселона" провалила решающие матчи сезона. Игроки были морально подавлены и даже требовали переноса игр до освобождения игрока, но руководство настояло на обратном.

Бернд Шустер (справа) приветствует Кини после освобождения из плена, 1981 год © Bettmann/ Getty Images

В конце месяца один из похитителей вылетел в Цюрих за выкупом и был задержан после снятия средств — под давлением полиции он выдал местонахождение Кини. В тот же день игрока освободили, а троих преступников впоследствии приговорили к десяти годам заключения и обязали выплатить спортсмену компенсацию, от которой он отказался.

Через неделю после освобождения Кини вернулся на поле, провел во всех оставшихся четырех матчах сезона по 90 минут, завершив сезон лучшим бомбардиром испанского чемпионата. Он также помог "Барселоне" выиграть Кубок Испании, забив дважды в финале.

Алан Пулидо

В мае 2016 года нападающий греческого "Олимпиакоса" и сборной Мексики Алан Пулидо покинул вечеринку в родном городе Сьюдад-Виктория в Мексике. Четверо вооруженных людей в масках на нескольких грузовиках окружили его автомобиль и силой вытащили футболиста, отпустив его девушку. Похитители увезли Пулидо в дом на юге города. Первый звонок с требованием выкупа поступил семье на следующий день — похитители требовали 6 млн песо (около $325 тыс.). Брат Пулидо получил предупреждение: если семья не заплатит, Алан будет убит.

Примерно через сутки после похищения футболист воспользовался оплошностью похитителей и сумел позвонить по экстренному номеру. По данным генерального прокурора штата Тамаулипас, Пулидо одолел одного из похитителей, забрал у него мобильный телефон и вызвал помощь. Спортсмен так сильно избил похитителя, что тому потребовалась госпитализация. Власти штата вместе с армией и федеральной полицией провели операцию и освободили Пулидо, арестовав на месте похитителя, который оказался членом действующей в городе преступной группировки.

Алан Пулидо и генпрокурор штата Тамаулипас Эхидио Торре Канту, 2016 год © AP Photo/ Alfredo Pena

Вскоре полиция арестовала второго подозреваемого — мужа двоюродной сестры футболиста. По данным следствия, именно присутствовавший на той же вечеринке родственник сообщил похитителям, когда Пулидо покинул мероприятие, и описал его автомобиль. При попытке ареста он открыл огонь по сотрудникам полиции и получил ранения в плечо и шею, но остался в живых. С момента похищения Пулидо ни разу не возвращался в Сьюдад-Викторию, хотя и продолжил карьеру в Мексике после окончания контракта с "Олимпиакосом".

Даниил Хмелевской