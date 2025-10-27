Статья

Убежал от похитителей и забил "Динамо". Что известно о неудачном похищении Мостового

В Санкт-Петербурге неизвестные пытались похитить футболиста местного "Зенита" Андрея Мостового. Игроку удалось отбиться и убежать. Что известно о преступлении — в материале ТАСС

Редакция сайта ТАСС

Андрей Мостовой © Петр Ковалев/ ТАСС

Вечер четверга 23 октября выдался для игрока "Зенита” Андрея Мостового весьма небудничным. Несколько похитителей попытались затолкать его в Toyota Land Cruiser. Что могло бы произойти дальше, к счастью, узнать не довелось: футболист отлично воспользовался своими профессиональными навыками и убежал от преступников. Более того, уже через несколько дней Мостовой вышел в старте против "Динамо”, где сумел забить красивейший гол пяткой.

По одной схеме

Но не всем повезло так же, как Мостовому. Через два дня — 25 октября — злоумышленникам удалось похитить Сергея Селегеня — зятя бывшего председателя заксобрания Петербурга, депутата Госдумы РФ Вячеслава Макарова. Выбор похитителей объясним: российские футболисты традиционно не обижены доходами, а Селегень — бизнесмен — учредитель юридического лица застройщика Fizika Development.

Читайте также

Мостовой отбился, а они — нет. Футболисты, которые стали жертвами похищения

При этом в случае Селегеня преступники действовали по той же схеме, что и при попытке похитить Мостового: на улице Вязовая возле одного из супермаркетов они схватили бизнесмена, посадили в автомобиль Toyota Land Cruiser и направились в сторону Спортивной улицы.

Похитители забрали у бизнесмена мобильный телефон, надели наручники. Они хотели получить 10 млн рублей. Для демонстрации серьезности намерений преступники угрожали Селегеню пистолетом.

Бизнесмен успел перевести похитителям 210 тыс. рублей. Остальную сумму, заявил он, привезет жена. В этот момент, к счастью для Селегеня, появились правоохранители, которые уже знали о случившемся от очевидца похищения. Как заявили в полиции, на розыск автомобиля незамедлительно был ориентирован весь личный состав подразделения.

Далее правоохранители установили местонахождение четвертого подозреваемого, его задержали в городе Кудрове Всеволожского района Ленинградской области. Наконец в Зарайске Московской области задержали пятого подозреваемого, 27-летнего местного жителя, он также передан в следственные органы.

Учись, студент

Четверо из задержанных являются студентами Морской технической академии им. адмирала Д.Н. Сенявина. В отношении них возбуждены дела по п. "а", "в", "г" и "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ст. 162 УК РФ (разбой), а также по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение человека). Задержанным, которые признали вину, избирается мера пресечения, устанавливаются сообщники. При этом один из фигурантов рассказал правоохранителям, что заказчик похищений находится не в России.

Следственный комитет направил в суд ходатайства о заключении под стражу четырех фигурантов уголовных дел. Они полностью признали вину в преступлениях.

Пресс-служба судов Санкт-Петербурга уточнила имена обвиняемых: Степан Мирошин, Самир Павлов, Рустам Худайкулов и Владимир Яковлев. Последний единственный из всех не обвиняется в попытке похищения одного из потерпевших. Мирошин, как следует из материалов дела, не участвовал в нападениях непосредственно, а лишь давал указания остальным злоумышленникам.

Как ТАСС узнал в правоохранительных органах, нападавшим на Мостового и Селегеня обещали заплатить 5 млн рублей. Один из задержанных заявил, что заказчик похищений находится не в России. Другой сообщил, что ему предложили "заработать денег" и "инсценировать задержание". Третий задержанный заявил правоохранителям, что все указания они получали по телефону.

Не впервые для "Зенита”

Случай с Мостовым не первый, когда игроки петербургской команды становятся жертвами преступников. В 2013 году стало известно, что легендарный российский нападающий Александр Кержаков потерял больше 300 млн рублей. Деньги, которых лишился игрок, хранились в Газпромбанке. В начале 2012 года он обнаружил, что не может заплатить по ипотеке за квартиру, так как его счет пуст. После получения выписки и платежных поручений спортсмен выяснил, что не помнит некоторые платежи на крупные суммы, совершавшиеся от его имени.

В результате в Воронеже задержали 36-летнего Михаила Сурина. По версии следствия, он с февраля 2011 года по октябрь 2012 года "совместно с неустановленными соучастниками под обманным предлогом финансирования строительства нефтеперерабатывающего завода в Воронежской области получил от Кержакова более 329 млн рублей, которыми подозреваемые распорядились по своему усмотрению". Сурину было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Позже Кержаков обвинил Сурина в том, что развернутая кампания по очернению его личности в СМИ привела к спаду карьеры и уходу из "Зенита". По мнению футболиста, Сурин на протяжении всего предварительного следствия и на стадии суда не только отрицал факт хищения средств, но и обвинял самого футболиста в мошеннических действиях, попытках рейдерского захвата НПЗ, "хищениях у бывшей жены, обворовывании ребенка от первого брака". Эти сведения Сурин, по его мнению, распространял в СМИ, среди членов его семьи и среди сотрудников "Зенита". "В итоге я сейчас не в родной команде "Зенит". Из-за нервного напряжения не мог нормально играть, поэтому я потерял премиальные, я потерял предложения и контракты", — заявлял тогда Кержаков. Он подчеркивал, что Сурин похитил у него все накопления за 11 лет.

Александр Темнов