Четверо обвиняемых в нападении на футболиста в Петербурге признали вину

Их доставили в Октябрьский районный суд для избрания меры пресечения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге четверо фигурантов уголовных дел о нападении на известного футболиста и похищении предпринимателя на Крестовском острове полностью признали свою вину в преступлениях. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"26 октября фигуранты задержаны, в этот же день им предъявлено обвинение, вину признали в полном объеме", - говорится в сообщении.

Как передает корреспондент ТАСС, обвиняемых уже доставили в Октябрьский районный суд для избрания меры пресечения. Следствие просит заключить их под стражу.

Пресс-служба судов Санкт-Петербурга уточнила имена обвиняемых: Степан Мирошин, Самир Павлов, Рустам Худайкулов и Владимир Яковлев. Последний единственный из всех не обвиняется в попытке похищения одного из потерпевших. Мирошин, как следует из материалов дела, не участвовал в нападениях непосредственно, а лишь давал указания остальным злоумышленникам.

Ранее в понедельник стало известно о задержании указанных фигурантов - студентов Морской технической академии им. адмирала Д. Н. Сенявина. В отношении молодых людей возбуждены дела по п. "а", "в", "г" и "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ст. 162 УК РФ (разбой), а также по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение человека). Позднее в СК и МВД сообщили о задержании еще одного, пятого подозреваемого - также одного из предполагаемых исполнителей, жителя города Зарайска Московской области.

О деле

По данным собеседников ТАСС в правоохранительных органах, 23 октября злоумышленники попытались похитить футболиста "Зенита" Андрея Мостового, а 25 октября похитили предпринимателя Сергея Селегеня, который является зятем бывшего председателя заксобрания Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

Футболист смог отбиться и убежать от нападавших. Второго потерпевшего трое фигурантов насильно усадили в иномарку, на которой подъехали к продовольственному супермаркету на Вязовой улице. На мужчину надели наручники, забрали у него мобильный телефон и, угрожая пистолетом, потребовали 10 млн рублей. Опасаясь за свою жизнь, бизнесмен перевел им 210 тыс. рублей, пообещав, что остальные деньги привезет жена. Однако в этот момент автомобиль остановили полицейские, которые уже знали о случившемся от очевидца похищения и оперативно выследили машину. В результате дальнейших мероприятий правоохранители установили местонахождение еще одного сообщника подозреваемых и вместе с сотрудниками Росгвардии задержали его в Кудрове Всеволожского района Ленобласти.