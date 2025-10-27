Заказчик похищения Мостового может находиться не в России

Один из задержанных рассказал, что все указания они получали по телефону

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Один из задержанных фигурантов дел о нападении на футболиста "Зенита" Андрея Мостового и о похищении бизнесмена Сергея Селегеня в Санкт-Петербурге заявил, что заказчик похищений находится не в России.

"Я его [заказчика] не видел никогда в жизни. Знаю только то, что он не из России. Откуда, нам не говорили", - сказал один из фигурантов на видео, опубликованном в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

Другой сообщил, что ему предложили "заработать денег" и "инсценировать задержание". Третий задержанный заявил правоохранителям, что все указания они получали по телефону.

По делу о нападении на футболиста "Зенита" и сборной России Андрея Мостового и о похищении бизнесмена Сергея Селегеня задержаны пять человек. По этим фактам возбуждены уголовные дела по статьям о похищении человека, попытке похищения человека и разбое. По данным МВД, организатор преступной деятельности - студент-второкурсник.