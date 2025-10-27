В Прикамье пострадавший в ДТП находится в тяжелом состоянии

Состояние второго пострадавшего оценивают как удовлетворительное

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 27 октября. /ТАСС/. В Пермском крае один из пострадавших в ДТП с участием полицейского находится в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"В больнице проходят лечение два пациента. Один из них находится в тяжелом состоянии, вторая - в удовлетворительном. Оба пациента получают всю необходимую медицинскую помощь", - сообщили в Минздраве.

ДТП на дороге Новые Ляды - Сылва в Пермском крае произошло 26 октября. По предварительной информации полиции региона, водитель автомобиля Toyota не справился управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2114. Пассажир и водитель ВАЗа погибли на месте, также два пассажира этой машины были госпитализированы. Как пояснили в ведомстве, водитель ВАЗ-2114 не имел права управления транспортным средством. За рулем иномарки находился сотрудник УМВД России по Перми во внеслужебное время. После аварии мужчина скрылся с места ДТП, но в скором времени его задержали сотрудники полиции. По результатам медицинского освидетельствования, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по пп. "а", "б" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц, совершенное лицом в состоянии опьянения, сопряженные с оставлением места его совершения). По данным следственного управления СК РФ по Пермскому краю, решается вопрос об аресте сотрудника полиции.