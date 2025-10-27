Прокуратура обжаловала отказ в аресте участника ДТП в Твери

В аварии пострадали четыре человека

ТВЕРЬ, 27 октября. /ТАСС/. Прокуратура подала жалобу на решение об отказе арестовать подозреваемого в совершении ДТП у остановки общественного транспорта в Твери, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По поручению исполняющего обязанности прокурора области Екатерины Костицыной осташковским межрайонным прокурором и прокурором Пролетарского района г. Твери в апелляционном порядке обжалованы судебные решения, постановленные Осташковским межрайонным судом и Пролетарским районным судом г. Твери, об отказе в удовлетворении ходатайств следователей об избрании меры пресечения подозреваемым в совершении дорожно-транспортных происшествий, повлекших причинение тяжких телесных повреждений и смерть потерпевших", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет в том числе о ДТП на ул. Оснабрюкская в Твери 23 октября, в результате которого автомобиль Opel наехал на остановку, пострадали четыре человека, среди которых один несовершеннолетний.

Также обжаловано решение судьи об отказе в аресте подозреваемого в совершении ДТП в Осташкове Тверской области, где 23 октября водитель автомобиля Volkswagen Amarok, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение с трансформаторной подстанцией, в результате чего погибли два пассажира.