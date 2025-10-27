В Перми арестовали полицейского, обвиняемого в ДТП с двумя погибшими

Меру пресечения избрали на два месяца

ПЕРМЬ, 27 октября. /ТАСС/. Свердловский районный суд Перми отправил под арест лейтенанта полиции, обвиняемого в совершении ДТП, в котором погибли два человека и еще два пострадали. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Суд, рассмотрев представленные материалы, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 26 декабря", - сообщили в суде.

ДТП на дороге Новые Ляды - Сылва в Пермском крае произошло 26 октября. По предварительной информации полиции региона, водитель автомобиля Toyota - инспектор ГИБДД, имеющий специальное звание лейтенанта полиции, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "ВАЗ-2114". Пассажир и водитель ВАЗ погибли на месте, также два пассажира этой машины были госпитализированы. После аварии водитель иномарки скрылся с места ДТП, но в скором времени его задержали сотрудники полиции. По результатам медицинского освидетельствования он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по п. "а", "б" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц, совершенное лицом в состоянии опьянения, сопряженные с оставлением места его совершения). По информации министерства здравоохранения Прикамья, двое пострадавших проходят лечение в больнице. Один из них находится в тяжелом состоянии, вторая - в удовлетворительном.