ТАСС: напавшим на футболиста Мостового обещали по 5 млн рублей

По делу задержали пять человек, четверо признали вину

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Нападавшим на футболиста "Зенита" Андрея Мостового и бизнесмена Сергея Селегеня в Санкт-Петербурге обещали заплатить 5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Предварительно установлено, что нападавшим за выполнение поставленных задач обещали заплатить 5 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По делу о нападении на футболиста "Зенита" и сборной России Андрея Мостового и о похищении бизнесмена Сергея Селегеня задержаны пять человек. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям о похищении человека, попытке похищения человека и разбое. Четверо фигурантов уголовных дел о нападении признали вину в полном объеме. По данным МВД, организатор преступной деятельности - студент-второкурсник.