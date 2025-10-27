Защита экс-главы Ростова-на-Дону Логвиненко обжаловала его арест

Он подозревается в превышении полномочий при получении бюджетного кредита

Редакция сайта ТАСС

Алексей Логвиненко © Эрик Романенко/ ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 октября. /ТАСС/. Защита бывшего главы Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, подозреваемого в превышении полномочий при получении бюджетного кредита, обжаловала его арест. Об этом ТАСС сообщили в Ленинском суде Ростова-на-Дону.

Читайте также

Дело на 47 млн. За что арестовали экс-главу Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко

"Постановление от 24 октября 2025 года было обжаловано защитой Логвиненко в апелляционном порядке. Согласно процессуальному порядку, если судья сочтет жалобу соответствующей законодательству, то материал будет направлен в апелляционную инстанцию", - сообщили в суде.

24 октября Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заключил Логвиненко под стражу. В СК России в отношении него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Сумма ущерба составила свыше 47 млн рублей.

Логвиненко был назначен на должность главы администрации Ростова-на-Дону в октябре 2019 года решением городской думы. В октябре 2021 года депутаты продлили его полномочия. Глава администрации часто подвергался критике в соцсетях, в том числе за работу с аварийным жилищным фондом Ростова-на-Дону, состояние дорог, а также выдачу разрешений на застройку в зоне городских рощ.

28 января этого года городская дума Ростова-на-Дону приняла отставку Логвиненко по собственному желанию в ходе внеочередного заседания.