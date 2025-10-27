Le Parisien: один из подозреваемых в ограблении Лувра имеет двойное гражданство

По данным газеты, у него есть гражданство Франции и Алжира

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 27 октября. /ТАСС/. Один из подозреваемых, задержанных в рамках расследования дела об ограблении Лувра, имеет гражданство Франции и Алжира. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источник.

По данным издания, задержанному 39 лет. Его удалось вычислить по волосам, обнаруженным в оставленном на месте преступления мотошлеме. Второй задержанный - француз малийского происхождения - оставил частицы ДНК на желтом жилете, который грабители бросили во время бегства.

Отмечается, что полицейские до задержания 25 октября следили за подозреваемыми в течение нескольких часов. Как отмечает Le Parisien, следователи рассчитывают с помощью них выйти не только на двух предполагаемых участников ограбления, но и на руководителя группировки.

Ранее газета Le Figaro со ссылкой на источники сообщила о задержании вечером 25 октября двух подозреваемых по делу об ограблении Лувра. Один из них был задержан в парижском аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль при попытке сесть на самолет до Алжира, а второй подозреваемый был обнаружен в департаменте Сен-Сен-Дени. По данным издания, он планировал бежать в Мали.

Вместе с тем пока не удалось установить местонахождение украденных драгоценностей. Следователи опасаются, что похищенные шедевры не удастся вернуть, поскольку драгоценные камни могут быть отделены и раздроблены для продажи на подпольном рынке.

19 октября прокурор Парижа Лор Беко сообщила, что четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника, который они привезли к его стенам. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых - корону императрицы Евгении (жены Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, - выронили при побеге. По словам прокурора, следствие склоняется к версии, что ограбление совершили профессионалы. Беко отметила, что стоимость похищенных украшений оценивается в €88 млн.