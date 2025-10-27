На Урале завели уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли двое детей

Наказание за совершение такого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту ДТП в Ревде Свердловской области, в котором погибли двое детей и еще один ребенок попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

По предварительным данным Госавтоинспекции Свердловской области, вечером 27 октября водитель автомобиля "Лада" не справился с управлением и допустил наезд на тротуар, сбив троих детей, ожидавших разрешающий сигнал светофора.

"По данному факту следственным отделом по городу Ревде СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Как ранее пояснил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения, им оказался ранее не судимый местный житель 1988 года рождения. Он также госпитализирован в реанимационное отделение в тяжелом состоянии. На месте ЧП работает несколько нарядов Госавтоинспекции и начальник территориального отдела полиции Ревды Артем Лаздынь.