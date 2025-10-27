Опрокинувшийся в Севастополе плавкран не был введен в эксплуатацию

В момент крушения проводились испытания

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 октября. /ТАСС/. Опрокинувшийся плавучий кран в Севастополе, в результате падения которого погибли два человека и более 20 пострадали, не был введен в эксплуатацию. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

"Установлено, что плавсредство не было введено в эксплуатацию, а в момент крушения проводились испытания грузового устройства", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что погибшие два человека были электромехаником и матросом.